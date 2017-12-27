В результате стрельбы на автомойке в Пенсильвании погибли 5 человек

В сети опубликовали видео с места происшествия недалеко от Питтсбурга.

В воскресенье 28 января в Пенсильвании на одной из автомоек было убито 5 человек, и еще один человек получил ранения.

Инцидент произошел ранним утром в Мелкрофте в 85 километрах от Питтсбурга. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на местную полицию. Неизвестный открыл огонь по клиентам автомойки, убил 5 человек и ранил еще одного. Остальные подробности не сообщаются. Неизвестно и то, пойман ли преступник. Единственно, что сообщила местная полиция, что угрозы для общественности нет.

Видео и фото : Twitter/Brenda de la Luz, Diario de Yucatán, PacoZeaCom