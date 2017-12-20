В жутком ДТП под Смоленском погибли 5 человек

Появились подробности аварии и фотографии с места происшествия.

Накануне, 19 декабря, под Смоленском столкнулись отечественная легковушка и грузовик, погибли 5 человек.

По предварительным данным водитель "десятки" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком "ГАЗ Валдай". От мощного удара легковушку искорежило. Все, кто находился на момент аварии в "десятке" погибли от полученных травм. Водитель и три пассажира скончались на месте трагедии, 5ая пассажирка скончалась в больнице. Водитель грузовика был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

Фото: ВК, Важное в Смоленске