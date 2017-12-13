Подрядчики похитили 20 миллионов рублей с реставрации Соловецкого монастыря

Прокуратура обнаружила хищение 20 млн. рублей с реставрации Соловецкого монастыря.

Министерство финансов завезло уголовное дело по статье за хищение денежных средств во время строительства Соловецкого монастыря. Реставрацией архитектурного ансамбля занимались несколько компаний. В их офисах уже проведены обыски.

Напомним, что масштабные работы на территории Соловецкого монастыре проводились в период за 2015-2017 годы. Ремонт проходил в рамках культурной программы сохранения объектов исторического значения.

Среди организаций, причастных к преступлению, называют фирму “Опр Строй”. Согласно заключенному договору, подрядчик получил 700 миллионов рублей от Центра Реставрации. Это же предприятие получило выплаты от дирекции Министерства культуры за работу на Соловках. В общей сложности было подписано семь контрактов на сумму в 115 миллионов рублей.

Еще одним фигурантом дела стал “Балтстрой”. Обоим компаниям грозит обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, фирмы положили в карман около 20 миллионов.

Отметим, что “ОпрСтрой” в новом 2018 году успела договориться о реставрации студенческого общежития в Пскове. Город выбрал подрядчика на конкурсной основе. Стоимость этих работ укладывается в полмиллиарда рублей.