В реке под Петербургом нашли обезглавленного тигрового питона

Как змея оказалась в воде, и что с ней случилось, неизвестно.

Минувшей субботой в реке Грузинка, которая протекает рядом с деревней Васкелово, нашли мертвого питона без головы. Отдыхающие приняли змею за мусор и выловили ее из воды. В сети появилось видео с места происшествия.

Двухметровая находка обескуражила горожан, и они не знали, что с ней делать. В Центре помощи диким животным "Велес" и в Ленинградском зоопарке сообщили, что питоны у них не пропадали. Возможно, что змея была чьим-то любимцем. Однако почему она плавала в реке Грузинка без головы, неизвестно.

Специалисты осмотрели змею и признали в ней тигрового питона. Он может вырасти до пяти метров в длину и набрать массу до 50 кг.

Ранее мы писали, что на Большой Посадской из подвала жилого дома выползла змея.

Видео: YouTube / V Sm