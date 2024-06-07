В разгар приемной кампании в петербургских вузах пропал ажиотаж

В 2025 году впервые установлено ограниченное количество платных мест, что означает отбор даже среди поступающих на договорной основе.

Приемная кампания в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга на 2025/2026 учебный год проходит без традиционного ажиотажа. Как сообщает "Петербургский дневник", период подачи документов начался 20 июня и завершится 25 июля, однако для специальностей с дополнительными вступительными испытаниями крайний срок установлен на 20 июля.

Во время пандемии COVID-19 университеты внедрили цифровые технологии приема документов, включая дистанционную подачу, онлайн-консультации и прием заверенных копий. Хотя очные мероприятия возобновились, электронные сервисы остаются популярными среди поступающих из разных регионов России. Абитуриенты могут подать документы несколькими способами: лично в приемной комиссии; почтовым отправлением; через официальные сайты вузов; используя сервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Согласно правилам, разрешается подавать заявления в пять учебных заведений с выбором до пяти направлений подготовки в каждом. Наблюдения корреспондентов показали, что у здания приемной комиссии СПбГУ в дневное время присутствовали преимущественно местные жители, а не потенциальные студенты. Внутри университета также не отмечалось большого скопления абитуриентов.

Прием документов в магистратуру продолжится до 1 октября. Для поступающих на контрактной основе установлены следующие сроки: подача документов — до 20 сентября; зачисление — до 30 сентября. В текущем году впервые введено ограниченное количество мест на платной основе, что предполагает конкурсный отбор даже среди "платников".

Ранее сообщалось, что петербургский вуз обязан вернуть студенту более 200 тысяч рублей по решению суда.

Фото: Piter.TV