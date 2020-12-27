В рамках фестиваля LOFT в Петербурге покажут спектакль "Мы, герои"

Основная программа Второго Театрального фестиваля LOFT состоится на Большой сцене Театра на Васильевском. Мероприятие состоится при поддержке Правительства Ленобласти и Комитета по культуре.

Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина представит на Большой сцене петербургского Театра на Васильевском постановку-лауреат премии "Золотая маска". В центре истории будет артистическая труппа, представленная изгоями, скитальцами и неудачниками. Их судьбы могли носить комедийный характер, если бы события не разворачивались перед угрозой войны. Герои находятся в сердце Европы, над ними нависает угроза гибели. Сюжет сопровождается живым аккомпанементом.

На одном узеньком пространстве среди многочисленных стульев при минимуме декораций одиннадцать человек, режиссер заставил зрителей и вслушиваться в текст солирующих артистов, и наблюдать за жизнью остальных, в разговоре в это время не участвующих. пресс-служба Красноярского драматического театра имени Пушкина

Автором произведения, по которому поставлена постановка, выступил Жан-Люк Лагарс. Он написал эту пьесу перед смертью, когда серьезно болел. Это последняя работа писателя. Известно, что Лагарс вдохновлялся работами "Кафки" и собственным опытом в организации бродячего театра. Текст сценария построен не как единая повествовательная история, а наподобие дневниковых записей. Сюжет строится из отрывках из воспоминаний героев.

Дата: 24 апреля

Начало: 19 часов

Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность: 3 часа 15 минут

Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.

Фото: www.teatrvo.ru