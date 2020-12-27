В рамках фестиваля LOFT в Петербурге покажут спектакль "Мы, герои"

Красноярский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина представит на Большой сцене петербургского Театра на Васильевском постановку-лауреат премии "Золотая маска". В центре истории будет артистическая труппа, представленная изгоями, скитальцами и неудачниками. Их судьбы могли носить комедийный характер, если бы события не разворачивались перед угрозой войны. Герои находятся в сердце Европы, над ними нависает угроза гибели. Сюжет сопровождается живым аккомпанементом.
На одном узеньком пространстве среди многочисленных стульев при минимуме декораций одиннадцать человек, режиссер заставил зрителей и вслушиваться в текст солирующих артистов, и наблюдать за жизнью остальных, в разговоре в это время не участвующих.
пресс-служба Красноярского драматического театра имени Пушкина
Автором произведения, по которому поставлена постановка, выступил Жан-Люк Лагарс. Он написал эту пьесу перед смертью, когда серьезно болел. Это последняя работа писателя. Известно, что Лагарс вдохновлялся работами "Кафки" и собственным опытом в организации бродячего театра. Текст сценария построен не как единая повествовательная история, а наподобие дневниковых записей. Сюжет строится из отрывках из воспоминаний героев.
Дата: 24 апреля
Начало: 19 часов
Место проведения: Большая сцена Театра на Васильевском
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность: 3 часа 15 минут
Основная программа фестиваля LOFT пройдет на Большой сцене Театра на Васильевском с 9 по 24 апреля.
Фото: www.teatrvo.ru
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