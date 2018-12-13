В работе Теlе2, МТС и "Вымпелкома" нашли нарушения закона о конкуренции

ФАС России признала операторов МТС, "Вымпелком" и Tele2 нарушителями закона "О защите конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Эти операторы предоставляли компаниям с государственным участием выгодные условия для работы, чем негосударственным предприятиям.
Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать десяти раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные.
ФАС России.
Это обстоятельство создаёт дискриминацию, а также противоречит антимонопольному закону.
Напомним, что в декабре 2018 года ФАС уже оштрафовала "большую тройку" некоторых операторов за внутрисетевой роуминг в России.
Видео: Youtube /
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