В пятницу утром петербуржцы самоизолировались на 3 балла

Лидирует в рейтинге Москва с 3,4 баллами.

Утром 24 апреля Петербург расположился на втором месте в рейтинге самоизоляции среди крупных городов России. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

По состоянию на 9:30 утра, индекс самоизоляции в городе равен 3 баллам. Это значит, что на улицах города много людей. По прогнозам, в ближайшие часы их станет еще больше, когда уровень понизится до 2,3 баллов.

Первое место в рейтинге заняла Москва, у которой 3,4 баллов. Хуже всего соблюдают самоизоляцию в Новосибирске — всего на 1,6 балла.

Ранее мы писали, что петербуржцы устроили карантинный рейв на балконах под "Плачу на техно".

Фото: yandex.ru/maps