В пятницу трассу "Кола" перекроют на 2 часа из-за разводки моста через Свирь

Движение ограничат с 8:50 до 10:50.

В пятницу, 18 сентября, федеральную трассу "Кола" полностью перекроют на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение связано с проходом вниз по реке Свирь нескольких судов с 8:50 до 10:50. Их максимальный высотный габарит - 27 метров.

Водителям необходимо будет учитывать разводку при планировании маршрута.

Ранее мы рассказали о том, что на вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"