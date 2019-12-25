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В пятницу трассу "Кола" перекроют на 2 часа из-за разводки моста через Свирь
Сегодня, 12:20
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lizapoluda

В пятницу трассу "Кола" перекроют на 2 часа из-за разводки моста через Свирь

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Движение ограничат с 8:50 до 10:50.

В пятницу, 18 сентября, федеральную трассу "Кола" полностью перекроют на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение связано с проходом вниз по реке Свирь нескольких судов с 8:50 до 10:50. Их максимальный высотный габарит -  27 метров.

Водителям необходимо будет учитывать разводку при планировании маршрута.

Ранее мы рассказали о том, что на вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кола, ленинградская область, свирь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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