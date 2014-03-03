В пятницу пробки в Петербурге достигли 8 баллов

Заторы на дорогах зафиксировали у Московского и Финляндского вокзалов

В пятницу, 29 апреля, на дорогах Петербурга образовались огромные пробки. Автомобильные заторы оцениваются в 8 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки".

Так, наиболее загруженными оказались улицы у станций метро "Адмиралтейская", "Гостиный двор", "Сенная площадь", "Технологический институт" и "Площадь Александра Невского". Также заторы на дорогах зафиксировали у Московского и Финляндского вокзалов. В красный цвет окрасились и дороги у Мурино, Кудрово и Шушар.

Ранее мы сообщали, что "Автодор" получил представление от прокуратуры Петербурга из-за ям на дорогах. Прокуратура обнаружила ямы и выбоины на дорогах в Пушкинском районе. За их обслуживание отвечает АО "Автодор".

Фото: Piter.tv

