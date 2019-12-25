"Автодор" получил представление от прокуратуры Петербурга из-за ям на дорогах

Прокуратура обнаружила ямы и выбоины на дорогах в Пушкинском районе. За их обслуживание отвечает АО "Автодор".

Неудовлетворительное дорожное покрытие было на Школьной улице, Вишерской, а также на Московском шоссе в поселке Шушары. Ведомство установило, что госконтракт заключен с "Автодором". Прокуратура проверяла, соблюдается ли в районе законодательство об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.

В администрации Пушкинского района также обращали внимание на проблему. Школьную улицу назвали одной из самых проблемных точек района. 25 марта 2022 года АО "Автодор" выполнены аварийно-восстановительные работы на данном участке от Школьной улицы до Московского шоссе.

В адрес генерального директора внесли представление об устранении нарушений, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что также в зону ответственности организации входят дороги Калининского района.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары / Александр Беляев