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"Автодор" получил представление от прокуратуры Петербурга из-за ям на дорогах
Сегодня, 14:05
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"Автодор" получил представление от прокуратуры Петербурга из-за ям на дорогах

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Прокуратура обнаружила ямы и выбоины на дорогах в Пушкинском районе. За их обслуживание отвечает АО "Автодор".

Неудовлетворительное дорожное покрытие было на Школьной улице, Вишерской, а также на Московском шоссе в поселке Шушары. Ведомство установило, что госконтракт заключен с "Автодором". Прокуратура проверяла, соблюдается ли в районе законодательство об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения.

В администрации Пушкинского района также обращали внимание на проблему. Школьную улицу назвали одной из самых проблемных точек района. 25 марта 2022 года АО "Автодор" выполнены аварийно-восстановительные работы на данном участке от Школьной улицы до Московского шоссе. 

В адрес генерального директора внесли представление об устранении нарушений, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Отметим, что также в зону ответственности организации входят дороги Калининского района.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары / Александр Беляев

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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