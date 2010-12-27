В пятницу Петербург утонул в восьмибалльных пробках

Автомобилисты застряли в 2,8-километровом заторе на Невском проспекте.

В пятницу, 25 октября, город на Неве погряз в восьмибалльных пробках. Самые большие заторы наблюдаются на КАДе. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

По словам петербуржцев, пробка образовалась на Невском. Там автомобилисты застряли в 2,8-километровом заторе. Также горожане коротают время на КАД, недалеко от Октябрьской набережной. Там петербуржцы стоят в четырёхкилометровой пробке.

Горожане в пробках читают Бродского, обсуждают футбол и предлагают "присмотреться к метро".

Ранее мы сообщали о том, что автомобилисты стали больше тратить на штрафы.

Фото:яндекс.карты, pixabay