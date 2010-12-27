В пятницу Петербург утонул в восьмибалльных пробках

В пятницу, 25 октября, город на Неве погряз в восьмибалльных пробках. Самые большие заторы наблюдаются на КАДе. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
По словам петербуржцев, пробка образовалась на Невском. Там автомобилисты застряли в 2,8-километровом заторе. Также горожане коротают время на КАД, недалеко от Октябрьской набережной. Там петербуржцы стоят в четырёхкилометровой пробке.
Горожане в пробках читают Бродского, обсуждают футбол и предлагают "присмотреться к метро".
Ранее мы сообщали о том, что автомобилисты стали больше тратить на штрафы.
Фото:яндекс.карты, pixabay
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