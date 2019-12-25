В пятницу Петербург сковали 7-балльные пробки

Садовая улица и район площади Восстания традиционно окрасились в красные цвета.

В пятницу вечером, 3 июня, дорожные заторы на улицах Петербурга достигли 7 баллов. Об этом сообщают данные "Яндекс. Пробок".

Садовая улица и район площади Восстания традиционно окрасились в красные цвета. В последний рабочий день Московский проспект на выезд из города также забит, особенно плотно от Обводного канала до Московских ворот.

Пробка собирается на Пулковском шоссе в районе Волхонского шоссе из-за дорожных работ. На Московском шоссе перед Ям-Ижорой отмечаются дорожные заторы. На Выборгском шоссе плотно на выезд в Парголово и Сертолово, от Торгового центра до Песочного шоссе собрался затор длиной в 4,8 километра.

Ранее мы сообщали, что из Петербурга в Екатеринбург можно будет доехать на автомобиле за 17,5 часов. Ранее время в пути составляло 30 часов.

Фото: piter.tv

