МЧС: "В пятницу в Петербурге ожидаются ливни и порывы ветра до 18 м/с"

Спасатели дали рекомендации горожанам.

В пятницу, 28 июня, в Петербурге будут бушевать ливни, а порывы ветра достигнут 18 м/с. Об этом сообщили в в ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Спасатели дали рекомендации горожанам. Во время сильного дождя стоит воздержаться от поездок по городу, лучше остаться дома или задержаться на работе. Если непогода застала на улице, то не нужно спускаться в подвальные помещения или подземные переходы.

Также все окна дома должны быть закрыты, все хозяйственные вещи убраны. Автомобиль нельзя оставлять под деревьями или шаткими конструкциями, например, под рекламными щитами.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору и эксплуатации зонта.

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