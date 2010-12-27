Конец рабочей недели в Петербурге будет теплым и без снега

Однако, накануне спасатели предупредили о возможных порывах ветра до 18 метров в секунду.

В конце рабочей недели в Петербурге будет теплая погода без мокрого снега и дождя. Однако, синоптика прогнозируют усиление ветра и облачную погоду с прояснениями. Об этом рассказали специалисты городского Гидрометцентра.

В пятницу, 15 февраля, юго-западный и северо-западный ветер будет дуть скоростью до 7 метров в секунду. Также накануне спасатели предупредили о возможных порывах до 18 метров в секунду.

Ночью в городе на Неве столбик термометра опустился до минус одного, но с утра было уже плюс три градуса. В течение дня температура воздуха будет плюс четыре градуса. Атмосферное давление останется почти без изменений.

Самая низкая температура в Петербурге 15 февраля была зафиксирована в 1979 году, тогда столбик термометра опустился до минус 32 градусов, самым теплым этот день был в 1995 году – плюс 5 градусов.

Фото: Piter.TV