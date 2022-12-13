В психоневрологическом интернате на Коллонтай проводится проверка после нескольких случаев смерти

В Петербурге в психоневрологическом интернате (ПНИ) №10 после смерти сирот проводят проверку. В учреждении побывала представитель омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге посетили интернат. Об этом сообщила в своем tg-канале Москалькова.
В отделении интерната проживают выпускники детских домов, которые являются инвалидами с множественными нарушениями психического и физического развития. Здесь на попечении находится более тысячи человек.
На сопровождаемом проживании находится восемь человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам.
Татьяна Москалькова, омбудсмен
Проверку проводит прокуратура Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Роструд, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области".
Ранее на Piter.tv: на улице Брянцева завершается строительство детского сада.
Фото: Телеграм / Татьяна Москалькова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все