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В психоневрологическом интернате на Коллонтай проводится проверка после нескольких случаев смерти
Сегодня, 19:00
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В психоневрологическом интернате на Коллонтай проводится проверка после нескольких случаев смерти

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Проверку проводит  прокуратура Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Роструд и другие ведомства.

В Петербурге в психоневрологическом интернате (ПНИ) №10 после смерти сирот проводят проверку. В учреждении  побывала представитель омбудсмена Татьяны Москальковой совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге посетили интернат. Об этом сообщила в своем tg-канале Москалькова.  

В отделении интерната проживают выпускники детских домов, которые являются инвалидами с множественными нарушениями психического и физического развития. Здесь на попечении находится более тысячи человек. 

 На сопровождаемом проживании находится восемь человек. Условия проживания соответствуют действующим санитарным правилам и нормам.

Татьяна Москалькова, омбудсмен

Проверку проводит  прокуратура Санкт-Петербурга с привлечением МЧС России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Роструд, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области". 

Ранее на Piter.tv: на улице Брянцева завершается строительство детского сада.

Фото: Телеграм / Татьяна Москалькова

Теги: коллонтай, полиция, проверка, смерть сирот
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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