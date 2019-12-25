В психоневрологическом интернате коронавирус подтвердился у 411 человек

За весь период пандемии коронавируса диагноз COVID-19 официально подтвердили у 411 проживающих в петербургском психоневрологическом интернате №10 на улице Коллонтай. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по соцполитике.
За весь период вылечились 13 человек, за прошлую неделю новых случаев инфицирования не зарегистрировано.
Также среди заболевших – 56 сотрудников (20 уже поправились). На данный момент в интернате находятся 1 030 человек.
Ранее Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо".
Фото: Piter.TV
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