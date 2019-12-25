В психоневрологическом интернате коронавирус подтвердился у 411 человек

Также среди заболевших – 56 сотрудников.

За весь период пандемии коронавируса диагноз COVID-19 официально подтвердили у 411 проживающих в петербургском психоневрологическом интернате №10 на улице Коллонтай. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по соцполитике.

За весь период вылечились 13 человек, за прошлую неделю новых случаев инфицирования не зарегистрировано.

Также среди заболевших – 56 сотрудников (20 уже поправились). На данный момент в интернате находятся 1 030 человек.

Ранее Комздрав Петербурга опроверг тарифы на содержание пациентов в "Ленэкспо".

Фото: Piter.TV