В прокуратуре назвали причину обысков у жилищных и дорожных предприятий

По предварительным данным, причиной стало хищение бюджетных средств.

В прокуратуре Петербурга назвали причину массовых обысков у жилищных и дорожных предприятий утром 8-го февраля. Как выяснилось, уголовные дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, которые убирают город от снега и наледи.

Сотрудники надзорного ведомства вместе с полицейскими проверили, как соблюдается законодательство при организации уборки дорог и кровель в зимний период. Обыски продолжаются. Детали пока неизвестны.

По информации СМИ, обыски затронули более 60 адресов.

Фото: Piter.TV