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В прокуратуре назвали причину обысков у жилищных и дорожных предприятий
Сегодня, 12:36
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В прокуратуре назвали причину обысков у жилищных и дорожных предприятий

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По предварительным данным, причиной стало хищение бюджетных средств.

В прокуратуре Петербурга назвали причину массовых обысков у жилищных и дорожных предприятий утром 8-го февраля. Как выяснилось, уголовные дела возбуждены по фактам хищений денежных средств организациями, которые убирают город от снега и наледи.

Сотрудники надзорного ведомства вместе с полицейскими проверили, как соблюдается законодательство при организации уборки дорог и кровель в зимний период. Обыски продолжаются. Детали пока неизвестны.

По информации СМИ, обыски затронули более 60 адресов. 

Фото: Piter.TV

Теги: обыски, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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