В прокат выходит экранизация новеллы Стефана Цвейга

Сюжет фильма развернется сразу в двух временных пластах.

В российский прокат с 14 октября выходит прокат фильм "Королевская игра" (Schachnovelle) режиссера Филипп Штельцля, начинавшего карьеру как постановщик видеоклипов для Мадонны, Rammstein, A-ha и Garbage.

"Королевская игра" является экранизацией "Шахматной новеллы" — последнего произведения австрийского писателя Стефана Цвейга. В Германии фильм "Королевская игра" уже попала в списки лучших фильмов года: лента получила семь номинаций на премию Немецкой киноакадемии.

Действие фильма разворачивается в конце 1930-х годов в Австрии, которую со дня на день должны оккупировать нацисты. Главный герой, юрист Йозеф Барток вместе с женой пытается бежать из страны, но не успевает – его арестовывают. Героя помещают в одиночное заключение в номер отеля, где он начинает изучать книгу о шахматах.

Главные роли в картине исполнили Оливер Мазуччи (сериал "Тьма", "Работа без авторства", "Фассбиндер"), Альбрехт Шух ("Берлин, Александерплац"), Биргит Минихмайр ("3 дня с Роми Шнайдер", "Страсть не знает преград", "Милый Ханс, дорогой Петр").

Видео: кинопрокатная компания Про:взгляд