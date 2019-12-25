В проекте "Танцы со звездами" поселился коронавирус

Заболевание диагностировали у трех участниц шоу.

В проекте "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1" поселился коронавирус. Заболевание диагностировали у трех участниц проекта. Сначала заболела телеведущая Мария Ивакова, потом стало известно о положительном тесте у Алёны Бабенко. Теперь COVID-19 подтвердился у бывшей жены Константина Богомолова, актрисы Дарьи Мороз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сама артистка пока никак не прокомментировала эту информацию. При этом о плохом самочувствии Дарьи стало известно еще вчера, во время финального выпуска "Танцев со звездами". Ведущий Андрей Малахов заявил, что актриса не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья. "Поэтому с парой Дарья Морозова и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаемся", - сказал Малахов во время эфира.

О том, что Мороз сдала тест на коронавирус, стало известно 22 мая. О состоянии артистки пока ничего неизвестно. Также не сообщается, лечится Дарья в домашних условиях или ей потребовалась госпитализация.

Победу в 11-м сезоне проекта "Танцы со звездами" одержали Иван Стебунов и Инна Свечникова. В финал попали еще две пары – Артем Ткаченко и Валерия Семенова, а также Екатерина Варнава и Денис Тагинцев.

Фото: Instagram / d_moroz