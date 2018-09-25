Петербуржцы просят сделать еще 100 велодорожек в городе

Прием заявок в проект "Твой бюджет" будет завершен 15 февраля.

Проект "Твой бюджет" в текущем году уже принял около 200 заявок, связанных с развитием велосипедной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Петербуржцы считают, что городу необходимо более 100 новых велодорожек в Петродворцовом, Курортном и Приморском районах. Также около 90 предложений были связаны с созданием велопроката и велопарковок.

Прием заявок будет завершен 15 февраля. По итогам, в 6 районах отберут от 1 до 3 проектов.

Фото: Piter.TV