В магазине на улице Блохина незаконно торговали спиртным

Из магазина изъяли 120 бутылок коньяка и водки.

Прокуратура Петроградского района совместно с сотрудниками полиции провела проверки соблюдения требований законодательства о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки оказалось, что в магазине "Продукты 24 часа" на улице Блохина алкоголь продавали без лицензии. Также на всей продукции отсутствовали акцизные марки.

Из магазина изъяли 120 бутылок коньяка и водки. Прокуратура направила материалы проверки в компетентный орган.

Ранее торговую точку на Планерной оштрафовали на 1,5 млн за незаконный алкоголь.

Фото: Piter.TV