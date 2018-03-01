В Приозерске произошел пожар: баллон с газом взорвал частный дом

В Ленобласти пострадал дом: пожарные тушили пламя.

В Ленинградской области в городе Приозерск сгорел частный жилой дом. По предварительной версии, пожар был вызван взрывом бытового газа. Инцидент произошел в ночь на первое марта по улице Гоголя.

Одному из пожарных пришлось забираться на крышу, чтобы добраться до дымоходной трубы. Однако, вскоре мужчина слез с потенциально опасного участка: эксперты заподозрили угрозу еще одного взрыва. Вскоре предчувствие подтвердилось: верхнюю часть здания охватила яркая вспышка, похожая на последствия очередного хлопка бытового газа.

На месте аварии работали специалисты ГУ МЧС. Спасатели приехали быстро. Ликвидировать пламя удалось за несколько минут. Сведений о пострадавших нет.

Отметим, что сегодня под утром в Ленобласти пожарные пытались спасти еще одну частную собственность - здание в поселке Янино.

Фото и видео: Piter.tv