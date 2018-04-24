В приморском зоопарке самка енота-полоскуна родила рекордное количество детенышей

Малышей удалось снять на видео.

В одном из зоопарков Приморья самка енота-полоскуна Ника родила сразу семь детенышей. В пресс-службе зверинца сообщили, что это рекордное количество детей для этого вида. Обычно еноты-полоскуны могут выносить не больше семи малышей.

Такое количество детенышей — очень редкое явление. Вообще енот-полоскун может выносить не больше семи малышей, и такие случаи редки. Обычно в неволе они рожают три-пять детенышей. Молодая многодетная мать Ника справилась с родами хорошо, она сразу же принялась оберегать своих малышей и кормит их сама. Пресс-служба зоопарка "Чудесный"

По словам сотрудников зверинца, маленькие еноты уже открыли глаза и ползают. Через месяц они уже будут бегать, тогда для малышей придется подготовить отдельный вольер.

Родила енотиха 7 апреля — на Благовещение. В прошлом году она родила — правда, четырех детенышей — на 1 мая. Мы тут шутим, что рожает Ника только в праздники. Пресс-служба зоопарка "Чудесный"

Ранее мы писали, что в сети появилось видео с малышом гиббона, который родился в Ленинградском зоопарке.

Видео: YouTube / Восток Медиа

Фото: Instagram / ussurzoo