Жертвой трагедии на "Акванавте" стал старший механик.

В приморском порту Зарубино затонуло рыболовное судно "Акванавт". Об этом журналистам ТАСС рассказали региональные представители компании "Примкраб", которая является владельцем пострадавшего судна. Инцидент зафиксирован практически у берега. Жертвой стал один человек. В настоящее время на месте происшествия работают водолазы и спасательная служба.

2 февраля, около 10:00 утра у причала Зарубинской базы флота затонуло рыболовное судно….Эвакуировано 14 членов экипажа, одного члена экипажа спасти не удалось. пресс-служба компании

Установлено, что жертвой ситуации стал старший механик. Его тело уже поднято на поверхность. Региональная транспортная прокуратура ведет проверку по факту трагедии. В ведомстве уточнили, что на борту судна находился груз в размере 16 тонн дизельного топлива. Информация о возможном разливе нефтепродуктов в акваторию водоема уточняется. В Восточном межрегиональном СУ на транспорте заметили, что потопление судна связано с начавшимся креном и потерей устойчивости. Далее вода поступила во внутренние помещения. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспортного средства, которое повлекло за собой гибель человека по неосторожности.

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Фото и видео: Youtube/Новости Находки