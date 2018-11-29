В петербургских электричках за 2018 год поймали 503 "зайцев"

На всех нарушителей наложили штрафы на сумму почти 630 тысяч рублей.

За прошлый год в петербургских электричках контролеры поймали 503 безбилетника. В общей сложности, на всех нарушителей наложили штрафы на сумму почти 630 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

До суда штрафы оплатили только 106 правонарушителей. На сегодняшний день в ходе судебного делопроизводства с нарушителей взыскан штраф на сумму порядка 520 тысяч рублей по 372 актам. Штраф складывается из пятидесятикратной величины стоимости проезда взрослого на расстояние 10 километров.

Штраф нужно оплачивать в течение 30 дней.

Фото: Piter.Tv