В пригороде Алеппо прогремел взрыв на складе аккумуляторов

Эксперты устанавливают причины трагедии в Эль-Бабе.

В пригороде Алеппо прогремел взрыв на складе автомобильных аккумуляторов. Об этом рассказали журналистам "РИА Новостей" собственные источники. По данным информационного агентства, один человек стал жертвой трагедии. Пострадавшими считаются еще 11 местных жителей.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что взрыв зафиксирован в северной части провинции Алеппо в городе Эль-Баб.

Напомним, что ранее местный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил о взрыве заминированного автомобиля в этом городе. На кадрах появились последствия сильного пожара. Также было известно о нескольких раненых.

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо.

Видео: TG / Warjournal