В праздники в Выборге будут усилены меры безопасности

На период праздников правоохранительные органы, пожарные, спасательные службы, объекты здравоохранения переведены на режим повышенной готовности.

Сегодня, 28 декабря, в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание глав администраций городских и сельских поселений. Его провел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Участие в совещании принял глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

Участники обсудили, что на период праздников правоохранительные органы, пожарные, спасательные службы, объекты здравоохранения переведены на режим повышенной готовности. Усиливается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, установленного для предприятий общественного питания, кафе и ресторанов, торговых объектов, санаториев, а также в общественном транспорте.

Также рассматривались организационные вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области и мероприятия по обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники.

На период с 31 декабря по 10 января организовано круглосуточное дежурство предприятий и организаций, ответственных за функционирование систем жизнеобеспечения. Все экстренные службы будут работать в усиленном режиме.

Лаборатории, которые проводят исследования на новую коронавирусную инфекцию, в праздничные дни продолжат работу. Поликлиники 1, 2 и 7 января приостановят прием пациентов, однако уже со 2 января продолжится посещение участковыми терапевтами амбулаторных больных на дому. В целом в праздничные дни работа первичного звена будет усилена, в том числе с помощью волонтеров и водителей-добровольцев.

В коммунальной сфере будет организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад. Представители исполнительной власти будут работать без выходных, в целях координации действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы сообщили о том, что Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя.

Фото: администрация МО "Выборгский район"