В праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме повышенной готовности

В компании организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад.

В целях обеспечения надежной эксплуатации и бесперебойной работы тепловых сетей с 5 по 9 марта АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" переходит на работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В компании организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад, обеспечен особый контроль за работой оборудования тепловых сетей. Оперативно-ремонтный персонал обеспечен дополнительной спецтехникой и аварийным запасом топлива.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.

Ранее стало известно, что "Теплосеть Петербурга" завершила работы по повышению надежности тепломагистрали "Московская".

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"