Эксперты объяснили, как россиянам можно вернуться домой.

В посольстве рассказали россиянам, как передвигаться по Италии. Эта памятка необходима в условиях ограничений по переездам, введенных властями по стране. Ранее об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Перемещение между регионами возможно только в случае крайней необходимости по здоровью или из-за работы. Россиянам, которым нужно перемещаться по Италии, следует заполнить специальную форму. В ней необходимо указать причину передвижения. Для возвращения на Родину причина должна быть "возвращение к месту проживания".

Однако тем россиянам, у которых есть вид на жительство или гражданство Италии, в этом будет отказано. В этом случае наличие регистрации в РФ не будет основанием для вылета из Италии.

Ранее в Италии больные с коронавирусом в реанимации лежат лицом вниз.

Видео: YouTube/

