Дипломаты прокомментировали "русофобские настроения" в США.

В посольстве России ответили на обвинения США в кибератаках. Об этом дипломаты заявили в официальном комментарии для ТАСС. В России уточнили, что не занимаются и не занимались проведением кибератак, а утверждения американских коллег направлены на подогрев русофобских настроений. В дипмиссии уверены, что подобная политика является отличительной особенностью Вашингтона на протяжении последних нескольких лет.

Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании посольство России

Дипломаты подчеркнули, что у Москвы нет намерений заниматься дестабилизирующей деятельностью в мире, так как это не входит во внешнюю политику или национальные интересы. Однако, по мнению дипломатов, заявления США последовательно сказываются на российско-американских отношениях и искусственно навязывают населению токсичное восприятие РФ.

Китай пригрозил санкциями США за обвинения в кибератаках.

Видео: Youtube/Bloomberg QuickTake: Now