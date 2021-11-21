В поселке Сусанино полицейские обнаружили "наркоточку"

В одном из домов нашли пакетики с запрещенным веществом весом около 50 граммов, весы и упаковки.

В результате полицейского рейда в Ленобласти правоохранители задержали жительницу Сусанино, в доме которой нашли партию гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в воскресенье, 21 ноября.

Стражи порядка осмотрели более десяти жилых домов и в одном из них обнаружили "наркоточку". В жилье подозреваемой силовики заметили пакетики с запрещенным веществом, весы и упаковки для реализации "товара".

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 41-летнюю владелицу дома доставили в отдел полиции. Кроме того, задержали еще 15 жителей поселка Сусанино. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель-наркоман отправится в колонию за смертельное ДТП на Павловском шоссе.

Видео: пресс-служба МВД