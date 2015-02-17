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В поселке Солнечное освятили закладной камень нового храма
Сегодня, 19:52
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В поселке Солнечное освятили закладной камень нового храма

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Церковь с часовней в стиле северного модерна вместимостью до 100 человек планируют возвести из бруса.

В субботу, 31-го июля, в Курортном районе в поселке Солнечное на месте будущего строительства прошла церемония освящения закладного камня. Там построят приходской храм в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Петербурга. 

Совместную молитву отслужил настоятель храма, протоиерей Владимир Боднарчук. Церковь с часовней в стиле северного модерна вместимостью до 100 человек планируют возвести из бруса. Строительство храма будет вестись на средства с пожертвований. Согласно утвержденному проекту, срок сдачи объекта намечен на декабрь 2026 года. Однако само здание планируют возвести уже до Нового года.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал о строительстве нового храма.

Строительство нового храма — это не только возвращение к нашим православным истокам, возвращение к нашим историческим корням — это, прежде всего, возвращение души и сердца России, православной России,

— заявил Вячеслав Макаров.

Ранее piter.tv сообщал, что в Кронштадте начинается реставрация Владимирского собора.

Фото: законодательное собрание Петербурга

 

Теги: солнечное, храм, церковь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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