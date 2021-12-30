В поселке Саперный к осени закончат строительство систем водоснабжения и канализации

1600 местных жителей обеспечат бесперебойным водоснабжением.

В посёлке Саперный Колпинского района продолжается строительство систем водоснабжения и канализования. Работы планируют завершить в сентябре 2022-го года. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика".

Строительство ведется в два этапа. Оно позволит обеспечить местных жителей бесперебойным водоснабжением и водоотведением.

На первом этапе специалисты проложили более километра сетей водоотведения и более трех километров сетей водоснабжения по улицам: Дорожная, Центральная, Станционная. Более 50 абонентов ИЖС уже подключены.

На втором этапе объем работы более масштабный: 5 км сетей водоснабжения и 7 км сетей канализования. На данный момент значительная часть работы выполнена, установлены 4 канализационных насосных станции.

Восстанавливать благоустройство будут после завершения работ.

Всего в Саперном расположено 160 домов ИЖС, 10 многоквартирных домов. Население — 1600 человек.

Фото: СПб ГКУ "Управление заказчика"