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В поселке Саперный к осени закончат строительство систем водоснабжения и канализации
Сегодня, 16:09
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В поселке Саперный к осени закончат строительство систем водоснабжения и канализации

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1600 местных жителей обеспечат бесперебойным водоснабжением.

В посёлке Саперный Колпинского района продолжается строительство систем водоснабжения и канализования. Работы планируют завершить в сентябре 2022-го года. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика".

Строительство ведется в два этапа. Оно позволит обеспечить местных жителей бесперебойным водоснабжением и водоотведением. 

На первом этапе специалисты проложили более километра сетей водоотведения и более трех километров сетей водоснабжения по улицам: Дорожная, Центральная, Станционная. Более 50 абонентов ИЖС уже подключены. 

На втором этапе объем работы более масштабный: 5 км сетей водоснабжения и 7 км сетей канализования. На данный момент значительная часть работы выполнена, установлены 4 канализационных насосных станции. 

Восстанавливать благоустройство будут после завершения работ. 

Всего в Саперном расположено 160 домов ИЖС, 10 многоквартирных домов. Население — 1600 человек. 

Фото: СПб ГКУ "Управление заказчика"

Теги: водоснабжение, канализация, саперный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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