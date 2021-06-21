В поселке Кузьмолово джип столкнулся с рейсовым автобусом

Внедорожник снес бампер и вспорол бок рейсовому автобусу в Ленобласти.

В поселке Кузьмолово движущийся внедорожник столкнулся со стоящим автобусом, следующим по маршруту 205. От удара у автобуса отвалился бампер и оказался сильно разодран снизу практически весь левый бок. Судя по выложенным с места аварии видео, джип пронесся дальше и остановился лишь столкнувшись с другой легковой машиной.

Пользователи привычно начали винить во всем водителя автобуса, помня о манере вождения подобных "маршруток", но очевидцы уточнили, что джип двигался по встречной полосе на большой скорости и сильно "вилял". Однако все обстоятельства еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС: судя по всему, сам автобус также остановился для высадки пассажира в неположенном месте. Сообщается о нескольких пострадавших пассажирах легковых автомобилей; на место выехали спасатели.

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