В поселениях Выборгского района проходит масштабная газификация

До 2022 году работы завершатся на 12 объектах.

В течение 2020 года в Выборгском районе проходят мероприятия по газификации и газоснабжению поселков. Работы выполняет ПАО "Газпром". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, в Первомайском поселении завершается реконструкция ГРС "Ильичево", который обеспечивает газом поселки Ленинское и Ильичево.

Районная администрация планирует продолжать финансирование работ на газопроводах: в 202-2022 годах муниципалитет выделит субсидии в размере свыше 274 миллионов рублей на проведение работ на 12 объектах среднего и высокого давления в Выборге и поселках Советском, Красносельском, Первомайском, Клеверном, Краснофлотском и многих других.

Адресная инвестиционная программа подразумевает финансирование ремонта газопроводов более, чем на 100 миллионов рублей, в поселках Гаврилово и Черкасово.

Также до конца 2022 года в районе появятся новые источники газа: они будут проходить от поселка Перово до поселка Гаврилово с отводом на Черкасово, от поселка Поляны до поселков Клеверное, Краснофлотское, Красная Долина с отводами на поселки Заполье, Сосновый бор, Рябово. Еще 9 подобных газопроводов в Приморском, Гончаровском, Каменногорском Советском, Полянском, Первомайском, Селезневском поселениях, а также Петровском микрорайоне Выборга возведут уже к 2025 году.

Ранее мы рассказали о том, что новая детская площадка появится в поселке Кондратьево.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО