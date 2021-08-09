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В порту Норвегии загорелся российский траулер

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На борту судна находились 22 человека.

В порту Киркенес на севере Норвегии загорелся российский траулер. Об этом информирует пресс-служба полиции провинции Финнмарк в микроблоге в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел 8 августа на борту траулера "Таманго", который был пришвартован у причала судоверфи "Кимек". По данным ведомства, команда надводного судна была оперативно эвакуирована. Всего на борту находились 22 человека.

В результате ЧП никто не пострадал. Эвакуированным на берег морякам предоставили горячее питание и ночлег. Причины пожара на данный момент неизвестны.

Ранее на Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме.

Видео: ВКонтакте / Amur Mash | Амур Мэш

Теги: киркенес, норвегия, пожар на корабле, таманго, траулер
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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