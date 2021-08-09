На Ямале четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

На Ямале в результате пожара в многоквартирном деревянном доме погибли четыре человека. Об этом информирует пресс-служба ГУМЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа в городе Лабытнанги. Сотрудники экстренных служб оперативно приехали на место ЧП. На момент прибытия наблюдалось горение всей площади кровли дома, что составило около 500 квадратных метров. Для семи жильцов потребовалась помощь при эвакуации из здания.

В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек. Личность одной жертвы на данный момент уже установлена.

Погорельцев заселили в местную гостиницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причина пожара и виновные в ЧП устанавливаются.

Ранее мужчина погиб при пожаре в коммуналке на улице Марата в Санкт-Петербурге.

Видео: ВКонтакте / "Лабытнанги - ТВ"