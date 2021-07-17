В понедельник в Петербурге будет бушевать ветер

Неделя в Петербурге начнется с непогоды. В МЧС предупредили горожан о сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Порывы ветра будут достигать 15 м/с. В городе облачную с прояснениями погоду. Осадков быть не должно.
Сегодня в Северной столице похолодало до +13 градусов. Ветер западный, идет дождь. Атмосферное давление 560 мм рт. ст.
Ранее на Piter.tv: дети из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы.
Фото: Pxhere
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