В понедельник в Петербурге будет бушевать ветер

Порывы будут достигать 15 м/с.

Неделя в Петербурге начнется с непогоды. В МЧС предупредили горожан о сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Порывы ветра будут достигать 15 м/с. В городе облачную с прояснениями погоду. Осадков быть не должно.

Сегодня в Северной столице похолодало до +13 градусов. Ветер западный, идет дождь. Атмосферное давление 560 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: дети из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы.

Фото: Pxhere