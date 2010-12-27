В понедельник состоится заседание правительства Петербурга

Утром 11 октября чиновники обсудят бюджет города.

Днем 14 октября состоится заседание правительства Петербурга. Чиновники соберутся в Смольном в 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках собрания чиновники обсудят вопрос исполнения бюджета за последние девять месяцев. Ответственные за реализацию лица представят оперативные данные. Также политики рассмотрят вопрос проекта бюджета на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годах.

Среди обсуждаемых тем заявлен закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство обяжет открыть подвалы для бездомных животных.

Фото: Piter.tv

