С начала новой недели в Петербурге похолодает

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.

25 декабря в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ФГБУ "Северо-западное УГМС".

Ночью в некоторых районах города пройдет снег. Днем будет преимущественно без осадков. В темное время суток температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Ветер северо-западный с порывами 10 м/с.

Днем ожидается едва заметное потепление. Температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов. Ветер сменит направление на западное и юго-западное 2-7 м/с.

Синоптики предупреждают петербуржцев, что на дорогах города ожидается гололедица.