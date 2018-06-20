В понедельник в Петербурге будет теплая облачная погода

Воздух прогреется до плюс пяти градусов.

В первый день апреля в Петербурге ожидается теплая облачная погода без осадков. Утром столбик термометра держался на отметке минус 1 градус, днем воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщают синоптики.

В течение дня температура будет держаться на отметке +5 градусов. Будет небольшой ветер, дуть он будет со скоростью 2-4 метра в секунду, однако, возможны сильные порывы. Атмосферное давление меняться не будет. Относительная влажность составит 63-78%.

Самая низкая температура в Петербурге 1 апреля была зафиксирована в 1889 году, тогда столбик термометра опустился до минус 15 градусов, самым теплым этот день был в 2010 году – плюс 14 градусов.

Фото: Piter.TV