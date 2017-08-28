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В понедельник в Петербурге будет холодно, но без осадков

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Рабочая неделя начнется с похолодания

Последняя неделя лета в Петербурге будет холодной. Такой прогноз дали сотрудники регионального Гидрометцентра. Как сообщается, в понедельник, 28 августа 2017 года, в Северной столице будет переменная облачность, холодно, но без осадков. 

Температура воздуха не будет подниматься выше 14 градусов тепла. Ветер будет слабый – 1–2 метра в секунду, атмосферное давление в течение дня будет незначительно повышаться. 

В первой половине рабочей недели – 28–30 августа 2017 года – будет то пасмурно, то ясно. Во вторник и среду обещают преимущественно теплую и солнечную погоду (19–21 градус тепла). 

Однако к четвергу погода снова испортится – будет тепло, но дождливо. 

Видео: архив 

Теги: без осадков , петербург , погода , погода август , похолодание
Категории: Новости СПб

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