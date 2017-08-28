В понедельник в Петербурге будет холодно, но без осадков

Рабочая неделя начнется с похолодания

Последняя неделя лета в Петербурге будет холодной. Такой прогноз дали сотрудники регионального Гидрометцентра. Как сообщается, в понедельник, 28 августа 2017 года, в Северной столице будет переменная облачность, холодно, но без осадков.

Температура воздуха не будет подниматься выше 14 градусов тепла. Ветер будет слабый – 1–2 метра в секунду, атмосферное давление в течение дня будет незначительно повышаться.

В первой половине рабочей недели – 28–30 августа 2017 года – будет то пасмурно, то ясно. Во вторник и среду обещают преимущественно теплую и солнечную погоду (19–21 градус тепла).

Однако к четвергу погода снова испортится – будет тепло, но дождливо.

Видео: архив