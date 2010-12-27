В понедельник в Гатчине стартовал проект "Дворовый спорт"

С 16 июля и до конца лета пройдут бесплатные тренировки для школьников на спортивных площадках Гатчины.

С понедельника во дворах Гатчины начались бесплтные спортивные тренировки для школьников. Об этом сообщается в группе ДВОРОВЫЙ СПОРТ ГАТЧИНА.

Проект реализуется при поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских.

Тренировки проходят три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) для всех желающих в возрасте от 8 до 18 лет.

С 16 по 31 июля - тренировки по футболу, с 1 по 13 августа – тренировки по флорболу (хоккей в зале с пластиковым мячом), с 13 по 31 августа – тренировки по баскетболу.

Тренировки проходят бесплатно на спортивных площадках во всех микрорайонах города:

- Аэродром – площадка на ул. Красных Военлетов, д. 4 – в 16 часов,

- Мариенбург – ФОК "Мариенбург" - в 18 часов,

- Въезд – площадка Гатчинского педагогического колледжа – в 18 часов,

- Центр – площадка лицея №3 – в 16 часов,

- УЗС "Маяк" – ул. Чехова – в 18 часов.

Фото: ДВОРОВЫЙ СПОРТ ГАТЧИНА/ ВК