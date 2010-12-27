В понедельник в Гатчине стартовал проект "Дворовый спорт"

С понедельника во дворах Гатчины начались бесплтные спортивные тренировки для школьников. Об этом сообщается в группе ДВОРОВЫЙ СПОРТ ГАТЧИНА.
Проект реализуется при поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских.
Тренировки проходят три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) для всех желающих в возрасте от 8 до 18 лет.
С 16 по 31 июля - тренировки по футболу, с 1 по 13 августа – тренировки по флорболу (хоккей в зале с пластиковым мячом), с 13 по 31 августа – тренировки по баскетболу.
Тренировки проходят бесплатно на спортивных площадках во всех микрорайонах города:
- Аэродром – площадка на ул. Красных Военлетов, д. 4 – в 16 часов,
- Мариенбург – ФОК "Мариенбург" - в 18 часов,
- Въезд – площадка Гатчинского педагогического колледжа – в 18 часов,
- Центр – площадка лицея №3 – в 16 часов,
- УЗС "Маяк" – ул. Чехова – в 18 часов.
Фото: ДВОРОВЫЙ СПОРТ ГАТЧИНА/ ВК