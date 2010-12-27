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Петербургская поликлиника не разрешала пользоваться новым флюографом за 8 миллионов рублей
Сегодня, 10:57
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nastya960

Петербургская поликлиника не разрешала пользоваться новым флюографом за 8 миллионов рублей

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Он был куплен еще в в июне 2018 года. Прокуратура приказала устранить данное нарушение.

Прокуратура Адмиралтейского района выяснила, что в поликлинике №28 руководство не использует новый флюорограф, купленный почти за 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки, представители прокуратуры выяснили, что СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №28" в июне 2018 приобрело на бюджетные деньги (7,8 миллиона рублей) новый флюорограф. Прокурорская проверка показала, что до момента установки аппарат не использовался и хранился в помещении, где проходили ремонтные работы. Аппарат не был списан и заключения Роспотребнадзора на получение нового не получено.

В связи с этим главврач поликлиники уже получил постановление об устранении данного нарушения.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: поликлиника, прокуратура, флюография
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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