Сотрудников поликлиники МВД задержали по делу о торговле справками об инвалидности

За деньги они делали правоохранителям справки, которые позволяли получать им страховые выплаты.

Утром 26 января в поликлинику №1 медсанчасти МВД на Малой Морской наведались сотрудники Следственного комитета и оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД, сообщил "78.ru". Обыски проходили в рамках уголовного дела о получении взяток.

Полицейские выявили многочисленные факты получения взяток должностными лицами ведомственной поликлиники и ещё несколькими людьми, участвовавшими в преступной схеме. По версии ГУ МВД по Петербургу и области, на протяжении нескольких лет руководитель медучреждения и двое его заместителей предоставляли справки сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат по инвалидности. Они делали это за деньги. Также справки выдавали сотрудникам ведомств, которые лечились в поликлинике и собирались выйти на пенсию.

Размер страховых выплат составляет 1 млн рублей. За справку должностные лица требовали около 200 тыс. рублей.

Среди соучастников были и гражданские лица: пенсионер и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они искали "клиентов". По предварительным данным, подозреваемые использовали преступную схему как минимум 100 раз.

Руководителя поликлиники, заместителей и соучастников задержали. В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбудили уголовное дело. При обысках в местах проживания, поликлинике и другим местам изъяли печати, документы, технику и более 4 млн в иностранной валюте.

Фото: мсч.78.мвд.рф, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО