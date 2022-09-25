В подвале Университета Лесгафта нашли труп мужчины

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп в подвале университета. Сейчас устанавливаются причины смерти человека.

Ночью в пятницу, 15 сентября, в дежурную часть поступило сообщение от проректора по безопасности Университета Лесгафта о том, что в подвале вуза найден труп неизвестного мужчины.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители прибыли на место происшествия. Они обнаружили труп неизвестного мужчины 40 лет без признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее сообщалось, что в Сосновом Бору в квартире нашли завернутый в одеяло труп.

Фото: Piter.TV