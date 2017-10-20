В подмосковной Коломне полицейский сбил ребенка на "зебре"

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне, 19 октября, в Коломне сотрудник полиции сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка.

Около 15 часов 47 минут на улице Спирина при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на школьницу наехал автомобиль, за рулем которого находился сотрудник УМВД по городу Коломна. Девочка получила крайне тяжелые травмы. У нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Ребенка срочно госпитализировали в больницу Коломны, а затем вертолетом транспортировали в одну из столичных клиник.

Следственное Управление Следственного Комитета в отношении водителя нарушившего ПДД заведено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ходе следствия установлено, что сотрудник полиции находился в отпуске и ехал на личном автотранспорте. "В настоящее время по уголовному делу следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Водитель в момент наезда был трезв, наезд на ребенка объяснил собственной невнимательностью.

Видео: Piter.TV