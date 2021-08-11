В петербургском планетарии прошла ночь наблюдений "Ярче звезд"

Гости мероприятия в режиме реального времени смотрели на ночное небо, рисунки созвездий и планеты Юпитер и Сатурн.

Планетарий Петербурга, находящийся по адресу Александровский парк, 4, провел наблюдения за звездами в рамках премьеры шоу "Ярче звезд" 14 октября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Гости мероприятия в режиме реального времени смотрели на ночное небо, рисунки созвездий и планеты Юпитер и Сатурн.

Именно в субботу, 14 октября, в Америке было солнечное затмение. Явление запечатлели по прямой трансляции. Объекты космоса лучше помогли изучить экскурсоводы.

"Космическую" встречу посетили блогеры Кирилл и Ксения Душечкины, Роман и Наталия Рычковы, футболист Николай Шиков и продюсер Юлия Арясова.

Ранее мы рассказывали о том, что северное сияние украсило небо над Петербургом и Ленобластью в ночь на 25 сентября.

Фото: Pxhere