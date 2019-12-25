В петербургском планетарии пройдет концерт под звездами

Гости услышат музыку из знаменитых фильмов под столкновение галактик, рождение черных дыр и выступающий под куполом горизонт событий.

В воскресенье, 22 августа, в Планетарии №1 пройдет музыкальное полнокупольное шоу "INTERSTELLAR. Концерт под звездами". Об этом Piter.tv сообщили организаторы.

Для гостей сыграет на фортепьяно талантливый пианист Станислав Чигадаев. Участники шоу услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена, музыку из фильмов "Гладиатор", "Начало", "Перл Харбор", "Темный Рыцарь", "Амели", "1+1" под столкновение галактик, рождение черных дыр и выступающий под куполом горизонт событий.

Слово "Интерстеллар" в переводе с английского означает "межзвездный". Организаторы обещают, что шоу станет настоящим путешествием в бесконечность звезд и красоту музыки.

Ранее мы писали, что не попавших на концерты "Ногу Свело!" приглашают в Карелию.

Фото: 22.08 | INTERSTELLAR. КОНЦЕРТ ПОД ЗВЁЗДАМИ / Вконтакте